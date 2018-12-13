Путин призвал не допустить, чтобы Год театра стал "пустым звуком"

По мнению российского лидера, этот вид искусства представляет из себя живой организм, который откликается на злобу дня.

Президент РФ Владимир Путин призвал театральных деятелей наполнить Год театра таким содержанием, чтобы этот период "не стал пустым звуком".

— Уверен, что вы и ваши коллеги активно готовились к Году театра. Давайте подумаем, как он должен быть организован, вместе поговорим о том, чтобы это не было пустым звуком, чтобы пошло на пользу стране и обществу, — обратился глава государства к деятелям театрального искусства.

Президент отметил, что в стране театр любят и по праву гордятся российскими актёрами и режиссёрами. По мнению Путина, этот вид искусства даже в век Интернета не утратил своей актуальности, потому что он живой организм, который откликается на злобу дня. Российский лидер также напомнил о колоссальном влиянии театра на общество и на культуру в целом.