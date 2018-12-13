Путин призвал не допустить, чтобы Год театра стал "пустым звуком"

Президент РФ Владимир Путин призвал театральных деятелей наполнить Год театра таким содержанием, чтобы этот период "не стал пустым звуком".
— Уверен, что вы и ваши коллеги активно готовились к Году театра. Давайте подумаем, как он должен быть организован, вместе поговорим о том, чтобы это не было пустым звуком, чтобы пошло на пользу стране и обществу, — обратился глава государства к деятелям театрального искусства.
Президент отметил, что в стране театр любят и по праву гордятся российскими актёрами и режиссёрами. По мнению Путина, этот вид искусства даже в век Интернета не утратил своей актуальности, потому что он живой организм, который откликается на злобу дня. Российский лидер также напомнил о колоссальном влиянии театра на общество и на культуру в целом.
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