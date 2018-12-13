Путин поддержал создание театральных центров в ДФО

Российский лидер также подчеркнул необходимость такой инфраструктуры и в Сибири, и в Крыму.

Президент России Владимир Путин высказался за создание театральных центров на Дальнем Востоке.

— Меня критикуют за то, что возникла идея создать на Дальнем Востоке театральные центры, центры подготовки специалистов на месте, создать условия проживания для специалистов и для слушателей школ музыкальных. Мне один коллега говорит: "Там от Кемерова до Новосибирска три часа". Три часа — это небольшое расстояние, но не каждый житель Красноярска, тем более человек, занимающийся непростым физическим трудом, шахтёр, отправится в Новосибирск и повезёт семью, чтобы сходить в театр, — сказал российский лидер.

По словам Путина, свои театральные центры необходимы и в Сибири, и в Крыму. Он отметил, что должна быть тщательно продумана оптимальность этой сети, и добавил, что от этого будет зависеть и уровень доходов театров.

В соответствии с указом главы государства 2019 год объявлен Годом театра. В его рамках планируются масштабные международные и общероссийские мероприятия.