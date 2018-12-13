По делу "Нового величия" началась проверка сразу после поручения Путина

В Кремле подчеркнули, что руководители ведомств следят за заявлениями главы государства в прямом эфире – "слышат и начинают делать".

Информацию о фактах нарушения прав фигурантов дела о "Новом величии" начали проверять сразу после того, как президент РФ Владимир Путин дал соответствующее поручение. Об этом сообщил первый замруководителя администрации главы государства Сергей Кириенко.

— Руководители ведомств поручения президента слышат в прямом эфире, мы даже не успеваем оформить письменно документ, люди его слышат и начинают делать, — сказал он журналистам на площадке форума "Проектория".

Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ) 11 декабря выразил обеспокоенность данными о нарушениях прав фигурантов дел организаций "Новое величие" и "Сеть". Он заявил о необходимости проверить эту информацию.

Напомним, что в мае 2018 года по решению Дорогомиловского суда Москвы под стражу были заключены десять активистов движения "Новое величие", среди которых была и несовершеннолетняя Анна Павликова. Их обвиняют в организации экстремистского сообщества. Позже Павликову и Марию Дубовик выпустили из-под стражи, а четверым фигурантам дела "Нового величия" ранее продлили срок ареста до 13 декабря.