Путин выступил против меценатства взамен на неуплату налогов

Глава государства отметил, что благотворительность — это когда из собственных доходов.

Президент РФ Владимир Путин не поддерживает идею ввести принцип отмены уплаты налогов в обмен на меценатство. Об этом глава государства сказал на встрече с государственными деятелями в Ярославле.

— Закон о меценатстве может быть хорошей добавкой к обеду, но не решит всех проблем, — сказал президент. — Особенно если меценатство будет в виде недоплаты налогов.

Путин отметил, что часто предлагают оказать помощь больнице или театру, но не уплатят налоги.

— Это не меценатство. Меценатство — это когда из собственных доходов, — подчеркнул Путин.

Также глава государства на этой встрече отметил, что искусство должно объединять, а не разъединять.