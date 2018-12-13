ФАС возбудила дело из-за скачка цен на приставки для цифрового ТВ

Этот скачок у некоторых продавцов произошёл на фоне отключения в стране аналогового телевидения.

ФАС России выявила необоснованно высокие цены на приставки для цифрового телевидения в некоторых сетевых магазинах. Как сообщили в ведомстве, признаки монопольно высоких цен нашли в том числе у DNS, "Эльдорадо", "Юлмарта".

ФАС напомнила, что высокие цены на приставки появились в магазине на фоне отключения в стране аналогового телевидения. Оно началось в этом месяце и закончится в июне следующего года.

— Антимонопольная служба напоминает о недопустимости необоснованного повышения цен на социально ориентированных рынках, в особенности на фоне перехода на цифровое вещание, — отметили в ведомстве.

Впрочем, там отметили, что в целом по стране цены меняются разнонаправленно. Есть и магазины, где стоимость приставок упала, ассортимент вырос.

Напомним, большинство россиян признано готовым к переходу на цифровое телевидение. Цифровое ТВ включает два пакета по 10 каналов и три радиоканала. Приём такого сигнала доступен для 98% населения. Тверская область первой в России полностью перешла на цифровое ТВ.