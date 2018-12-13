Удобная логистика. Политологи поддержали перенос столицы ДФО во Владивосток

По мнению экспертов, это решение является большой заслугой врио главы Приморья Олега Кожемяко.

Политолог Марат Баширов в беседе с Лайфом выразил мнение, что перенос столицы Дальневосточного федерального округа во Владивосток является логичным и давно назревшим.

— Это на самом деле указ о том, что полпредство ДФО теперь будет располагаться во Владивостоке, изначально и предполагалось, и было логично, чтобы оно располагалось там, а не в Хабаровске. Потому что Дальний Восток, Владивосток, Приморье — это всё восточные ворота России, и даже Дальневосточный экономический форум проходит именно во Владивостоке. Там принимаются решения, там обсуждаются проекты, там показывают серьёзность намерений, насколько мы готовы бороться за рынки Юго-Восточной Азии, — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что было не вполне логично, когда президент или председатель правительства приезжал во Владивосток обсуждать различные проекты, а полпредство располагалось в Хабаровске.

— С этой точки зрения, мне кажется, будет более удобная логистика реализации этих проектов, ну и транспортная, туда удобнее летать. А то, что это было принято после того, как обратился врио главы Приморья Олег Кожемяко, показывает, насколько они согласны с этим решением, вместе с Трутневым (полпред ДФО). Это, конечно, ещё и демонстрирует его вес политический, — уверен Баширов.

Другой политолог, Олег Матвейчев, обратил внимание на то, что благодаря решению о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток во всей работе территориальных подразделений федеральных органов власти будет меньше бюрократии.

— Все процессы, которые связаны с федералкой, с территориальными подразделениями, просто будут проходить быстрее, то есть будет меньше бюрократии — люди все рядом сидят, бумаги быстрее ходят. То есть все проекты, которые ведутся, федерального типа, просто будут ускоряться, в этом смысле это будет способствовать ускорению экономического роста... То есть это очень большая польза для Дальнего Востока — и Владивостока, конечно, прежде всего. Это большая заслуга Кожемяко, которая ему может серьёзно в плюс сыграть, — сказал Лайфу Матвейчев.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому столица Дальневосточного федерального округа переносится из Хабаровска во Владивосток.