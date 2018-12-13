"Сдавать её нацикам — беспринципно". Киселёв призвал оставить Бойко в России

По словам телеведущего, пример Вышинского показал, как жесток режим Порошенко к оппозиционным журналистам.

Гендиректор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв заявил о готовности пригласить на работу выдворяемую из РФ украинскую журналистку Елену Бойко, которая известна критикой президента Незалежной Петра Порошенко.

— В этих условиях выдворять Елену Бойко от нас, сдавая её прямо в лапы нацикам — беспринципно, — сказал он РИА "Новости". — Мы будем готовы взять Елену Бойко на работу в МИА "Россия сегодня".

Как заметил Киселёв, пример преследования главы РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского показал, "сколь жестоко режим Порошенко расправляется с оппозиционными журналистами". По мнению телеведущего, куда правильнее было бы инициативно предложить украинке убежище.

Ранее стало известно, что украинскую журналистку Елену Бойко депортируют из России за нарушение правил пребывания на территории нашей страны.