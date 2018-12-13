Путин открыл Год театра в России

Глава государства назвал это искусство уникальным, удивительным по воздействую на людей.

Президент РФ Владимир Путин сегодня в Ярославле объявил открытым Год театра в России. Глава государства отметил, что именно там зародился русский профессиональный театр в 18-м веке.

— Театр — уникальное искусство. Здесь есть всё: и танец, и вокал, и игра актёров. Это удивительное по своему воздействию на людей искусство. Оно многогранное, и этим искусством в совершенстве владеют наши мастера, — подчеркнул Путин.

Глава государства выразил надежду, что Год театра в России даст не только толчок в развитии театрального дела, но и поможет укрепить позиции РФ в мире.

Напомним, в рамках Года театра в России планируются масштабные международные и общероссийские мероприятия. Единое открытие Года театра проходит по всей стране 13 декабря. Главной его площадкой стал Российский театр драмы имени Фёдора Волкова в Ярославле.

Сегодня на встрече с театральными деятелями Владимир Путин отмечал, что театр даже в век Интернета не утратил актуальности.