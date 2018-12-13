Путин напомнил об ответственности худруков театров за их финансовые решения

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что художественные руководители театров, исполняющие в своих учреждениях функции финансовых распорядителей, должны нести ответственность за все свои решения. Об этом он сказал на встрече с театральными деятелями.

— Нужно разобраться с функциональными обязанностями — где художественное руководство, а где руководство финансами. Я не говорю, что это нельзя объединять, нужно просто принять какие-то общие решения на этот счёт, — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что если худрук занимается финансовой деятельностью, то он должен нести ответственность за эту деятельность.

— И нельзя в какой-то момент сказать: "Ну чего же вы от него хотите, он же творческий работник". Творческий работник — так занимайся творчеством! Несёшь ответственность за финансы или подписываешь финансовые документы — должен понимать ответственность, предусмотренную действующим законом, — резюмировал Путин.