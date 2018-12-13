"Русский Кен" из "Дома-2" госпитализирован в тяжёлом состоянии

Звезда "Дома-2" Егор Холявин, который перенёс более 20 пластических операций ради сходства с Кеном, экстренно госпитализирован в одну из московских больниц. Об этом сообщил портал Super.ru со ссылкой на ещё одну экс-участницу реалити-шоу Кристину Дерябину. Это она обнаружила его дома без сознания и вызвала скорую, после чего "русского Кена" забрали в клинику.
Портал отмечает, что самочувствие Холявина резко ухудшилось после последнего медицинского вмешательства. Сообщалось, что у "русского Кена" онемела половина лица.
Родные объявили в соцсетях сбор средств для помощи экс-участнику "Дома-2". Другие подробности выясняются.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Осторожно: шок-контент! Друзья звезды "Дома-2" Егора Холявина @egor_holyavin сообщили о его госпитализации из-за очередной пластической операции. Как сообщила экс-участница реалити-шоу Кристина Дерябина, она нашла его без сознания дома и вызвала скорую, после чего "Русского Кена" забрали в клинику: "Это не фотошоп, да и фотошопить тут уже нечего. Только можно закрыть глаза и протянуть руку помощи". Чтобы быть похожим на куклу, бывший участник "Дома-2" перенес более 20 пластических операций, и не все прошли удачно. А последним сообщением о состоянии здоровья Холявина было то, что после очередного вмешательства у него онемела половина лица. Егор подружился с самым известным Кеном в мире — Родриго Алвесом, который даже приехал в Россию, чтобы поддержать его. #ken #кен #дом2 #скандал #новости
Как уже сообщал Лайф, до прихода на "телестройку" Егор Холявин был достаточно тучным молодым человеком. Но на проекте он решил приблизиться к идеалу мужчины и превратиться в первого "российского Кена". Для этого он перенёс множество пластических операций, включая липосакцию, ринопластику, блефаропластику верхнего века, ментопластику подбородка. Даже мужское достоинство Холявина было подвержено медицинским вмешательствам. Правда, операция прошла не слишком удачно. По признанию самого экс-участника "телестройки", на его пенисе появились ужасные мозоли.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени