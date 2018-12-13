"Русский Кен" из "Дома-2" госпитализирован в тяжёлом состоянии

Ради того, чтобы приблизиться к идеалу красоты, молодой человек перенёс два десятка пластических операций. Последняя оказалась неудачной и серьёзно подкосила здоровье экс-участника телестройки.

Звезда "Дома-2" Егор Холявин, который перенёс более 20 пластических операций ради сходства с Кеном, экстренно госпитализирован в одну из московских больниц. Об этом сообщил портал Super.ru со ссылкой на ещё одну экс-участницу реалити-шоу Кристину Дерябину. Это она обнаружила его дома без сознания и вызвала скорую, после чего "русского Кена" забрали в клинику.

Портал отмечает, что самочувствие Холявина резко ухудшилось после последнего медицинского вмешательства. Сообщалось, что у "русского Кена" онемела половина лица.

Родные объявили в соцсетях сбор средств для помощи экс-участнику "Дома-2". Другие подробности выясняются.

Как уже сообщал Лайф, до прихода на "телестройку" Егор Холявин был достаточно тучным молодым человеком. Но на проекте он решил приблизиться к идеалу мужчины и превратиться в первого "российского Кена". Для этого он перенёс множество пластических операций, включая липосакцию, ринопластику, блефаропластику верхнего века, ментопластику подбородка. Даже мужское достоинство Холявина было подвержено медицинским вмешательствам. Правда, операция прошла не слишком удачно. По признанию самого экс-участника "телестройки", на его пенисе появились ужасные мозоли.