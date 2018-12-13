Под Тамбовом у семьи пригрозили забрать ребёнка из-за отказа впускать врачей

В защиту своих прав отец семейства даже обратился к уполномоченному по правам человека РФ.

В городе Рассказово Тамбовской области Алексея Чернова, отца четырёх детей, пригласили в администрацию города по причине того, что он отказался прикреплять новорождённого ребёнка к бесплатной поликлинике. По словам мужчины, власти пригрозили отнять малыша у родителей. Об этом сообщает "Ридус".

— Когда врач заходит к вам домой, она даже не разувается, не моет руки, начинает осматривать ребёнка. До этого она, скорее всего, была у других заболевших детей. Зачем мне нужен врач, который вместо того, чтобы оказать медицинскую помощь, заразит моего малыша?— объяснил отец семейства свою позицию.

Остальные трое детей Алексея стоят на учёте в этом медучреждении, но формально, говорит он. Супругам пришло письмо, что органы опеки требуют обследовать условия проживания новорождённого ребёнка для защиты его прав и с угрозами об его изъятии. Возмущённый отец семейства обратился к уполномоченному по правам ребёнка в РФ Анне Кузнецовой. Она направила запрос в органы опеки Тамбовской области и в администрацию города, после чего Чернова перестали органы опеки и медработники беспокоить.

12 декабря отца семейства пригласили в администрацию города "в целях выстраивания диалога", но он так и не состоялся из-за того, что мужчина хотел снимать процесс переговоров на видеокамеру. Сейчас Алексей заявил, что согласен выбрать медицинскую организацию для его новорождённого ребёнка, но чуть позже.

— Есть одна деталь — в законах не указаны сроки выбора. Вот когда мы выберем медицинскую организацию, тогда прикрепимся либо открепимся. А пока мы не выбрали — уважайте закон! — отметил мужчина.

Ранее Лайф рассказывал о семье, в которой дети довели приёмную мать до уголовного дела.