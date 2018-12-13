Премии лучшим учителям освободили от налога

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому премии лучшим учителям не будут облагаться налогом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно постановлению, данные денежные поощрения теперь включены в список международных, иностранных и отечественных премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и СМИ, которые не подлежат налогообложению.
Премии лучшим учителям были учреждены указом президента России в ноябре. Предполагается, что впервые награды вручат ко Дню учителя по итогам 2019 года. Всего будет присуждено 1000 премий по 200 тысяч рублей.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени