Премии лучшим учителям освободили от налога

Предполагается, что впервые данные награды вручат ко Дню учителя по итогам 2019 года.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому премии лучшим учителям не будут облагаться налогом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, данные денежные поощрения теперь включены в список международных, иностранных и отечественных премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и СМИ, которые не подлежат налогообложению.

Премии лучшим учителям были учреждены указом президента России в ноябре. Предполагается, что впервые награды вручат ко Дню учителя по итогам 2019 года. Всего будет присуждено 1000 премий по 200 тысяч рублей.