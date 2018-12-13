Райкин, Хабенский и Кузя из "Универа" заступились за коллег перед быдло-зрителем

Российские актёры выступили с поддержкой своего коллеги Андрея Гайдуляна, который, выступая в Петропавловске-Камчатском, назвал собравшуюся публику быдлом. Мнение артистов приводит портал Daily Storm.
Вы знаете, если в зале быдло, то корректно многое, в том числе назвать это самое быдло быдлом. И не просто назвать, но и повторить несколько раз — может быть, тогда оно поймёт. А что такого? Вы считаете, его можно этим оскорбить?!
заслуженный артист РФ Борис Смолкин
На вопрос, насколько такие высказывания этичны, Смолкин ответил цитатой литературного критика Виссариона Белинского: "Мерзавцы потому всегда побеждают порядочных, что обращаются с порядочными как с мерзавцами, а порядочные обращаются с мерзавцами как с порядочными".
Артист также добавил, что "пьяный зал — это ужасно" и будь его воля, в такой момент он бы сразу прекратил выступление.
Поделился своим мнением и актёр Виталий Гогунский, сыгравший Кузю в сериале "Универ".
То, что на актёров ТНТ приходит быдло, конечно, тоже здорово. В этом и заключается сила медиа: заставить его побывать в театре. Но есть же и нормы. Вы ведь не орёте в храме? Вот и зал — не кабаре и не бордель. Не нравится — можно тихонько уйти
Виталий Гогунский
По словам Гогунского, Гайдулян всегда был честным и искренним и никогда никому не хамил, поэтому если уж он столь жёстко высказался на сцене, значит, на то были весомые причины.
Инцидент прокомментировал изданию также знаменитый актёр российского кино и театра Константин Хабенский.
Нервы у многих артистов не железные. Тем более если они любят и уважают свою работу
Константин Хабенский
Как отметили ранее организаторы спектакля, особых претензий к артисту нет — он просто не сдержался, поскольку публика действительно расшумелась.
Напомним, после спектакля "Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви" Гайдулян обратился к залу и назвал зрителей отвратительной аудиторией, отметив, что кричать из зала во время реплики — "свинство".
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