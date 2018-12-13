Новак ответил на призывы Европарламента отказаться от "Северного потока – 2"

В Минэнерго сочли позицию Брюсселя политическим давлением, но заверили, что это не помешает строительству газопровода.

Призыв остановить строительство газопровода "Северный поток — 2" — это политическое давление на участников проекта. Так резолюцию Европарламента охарактеризовал министр энергетики Александр Новак, передаёт ТАСС. Но, несмотря на позицию Брюсселя, работа над проектом продолжается, подчеркнул он.

— Мы неоднократно это слышим от отдельных инициаторов — противников этого проекта, — напомнил Новак. — На сегодняшний день это не новость, это больше такое, на мой взгляд, политическое давление на участников реализации этого проекта. Проект продолжает реализовываться.

Напомним, что "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.

Ранее палата представителей США выступила за введение санкций против "Северного потока — 2", вслед за ней Европарламент резолюцией осудил проект.