Доктор прописал. "Модный" священник объяснил любовь к Gucci и Louis Vuitton

По словам батюшки, врач его напугал необходимостью сменить "работу и одежду, иначе до 40 лет не доживёт".

Протоиерей Тверской епархии Вячеслав Баскаков, которого прозвали "модным" священником за любовь к брендовой обуви и аксессуарам, рассказал, что скупал Gucci и Louis Vuitton по рекомендации врача.

— Мне однажды доктор (у меня неврология) сказала, что приступы лечатся не только лекарствами, но и сменой обстановки: "Отдохните, поменяйте работу, одежду, иначе до 40 лет не доживёте". Вот и сошлись на том, что поменять то, что можно, — ботинки и шарф, — написал священнослужитель в "Инстаграме".

"Модный" протоиерей подчеркнул, что миллионов у него нет, и признался, что имеет большую задолженность по кредитам из-за болезни. На данный момент священнослужитель находится на больничном.

Напомним, на "брендовый" профиль в "Инстаграме" протоиерея из Тверской области обратили внимание пользователи портала Pikabu. В нём батюшка публиковал фото из магазинов дизайнерской одежды и дорогих ресторанов. Снимки приобрели широкий общественный резонанс. А в Тверской епархии посчитали, что Баскаков опозорил приход.