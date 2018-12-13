Количество волонтёров в Москве за 2018 год выросло в три раза

Интерес к добровольческому движению в столице во многом возрос благодаря чемпионату мира по футболу.

На сегодняшний день в составе волонтёрского движения столицы насчитывается около 340 тысяч человек, что в три раза больше по сравнению с прошлым годом. Такую статистику привела председатель Комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы Екатерина Драгунова, выступая на "Креатив-форуме". Это событие приурочено к Международному дню добровольца и считается ключевым для волонтёрского движения города.

— В прошлом году было более 100 тысяч волонтёров в Москве. Сейчас у нас актив волонтёров города Москвы вырос в три раза и составляет чуть более 339 тысяч человек, — рассказала она. — Это те люди, которые готовы чем-то заниматься, не только событиями, но и чем-то долгим, продолжительным.

По словам Драгуновой, интерес к волонтёрству в столице во многом возрос благодаря чемпионату мира по футболу. К встрече и координации международных гостей этим летом были привлечены порядка девяти тысяч добровольцев.

"Креатив-форум" станет ярким финалом Года добровольца, а его ключевой составляющей будет награждение победителей конкурса "Доброволец Москвы — 2018".