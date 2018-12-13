Птичку жалко. Пилоты показали, чем закончилась встреча самолёта со стаей

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Птичку жалко. Пилоты показали, чем закончилась встреча самолёта со стаей

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В Танзании самолёт авиакомпании Precision Air, выполняя рейс в аэропорт города Дар-эс-Салам, на большой высоте встретился со стаей птиц. От большинства пернатых остались только пятна на фюзеляже, а кровь залила ветровые стёкла.

Тела птиц также попали в отверстия двигателя, отсеки шасси и в важное оборудование, контролирующее скорость. Никто не пострадал, потому что пилотам удалось безопасно добраться до аэропорта.

Главный исполнительный директор авиакомпании Сауда Раджаб рассказала, что птицы повредили двигатели и инженеры должны провести их замену — авиакомпании встреча в воздухе обошлась в два миллиона долларов. Из-за того что флот Precision Air составляет всего девять самолётов, отсутствие одного сказалось и на расписании.

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