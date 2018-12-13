Москалькова взяла на контроль дело украинской журналистки Бойко

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что берёт на контроль дело журналистки с Украины Елены Бойко. Омбудсмен отметила, что дело журналистки получило общественный резонанс в связи с решением суда о её выдворении.

— Даже по международным нормам выдворять человека в ту страну, где его жизни и здоровью угрожает опасность, запрещается, — приводит РИА "Новости" слова Москальковой.

Омбудсмен отметила, что даже представление суду данных о критических выступлениях журналистки в адрес Киева уже предполагает, что в отношении Бойко на Украине возможны репрессивные меры.

— Я сегодня делаю такой запрос в суд, чтобы посмотреть, рассматривал ли суд обстоятельства, связанные с тем, что на Украине в отношении неё возбуждено дело, — резюмировала Москалькова.

Ранее стало известно, что украинскую журналистку Елену Бойко депортируют из России за нарушение правил пребывания на территории страны. Гендиректор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв заявил о готовности пригласить её на работу, лишь бы "не сдавать нацикам".