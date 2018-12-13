Москвичка, попавшая в реанимацию после ринопластики, вышла из комы

Врачи целую ночь боролись за жизнь пациентки и буквально вернули её с того света.

Каролина Саркисян, которая попала в реанимацию с отёком лёгких после ринопластики в московской частной клинике, вышла из комы. Об этом сообщает RT со ссылкой на адвоката 25-летней девушки Андрея Мишонова.

По словам юриста, врачи целую ночь боролись за жизнь Каролины и буквально вернули её с того света. Мишонов добавил, что по факту произошедшего СКР возбудил дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".

Как писал Лайф, девушка отправилась в одну из частных клиник в Москве, чтобы "чуть-чуть поправить носик", однако почувствовала себя плохо и даже впала в состояние бреда. Спустя несколько дней девушка оказалась в коме с отёком лёгких. По мнению матери, в произошедшем виноват анестезиолог.