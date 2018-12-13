Бутиной грозит до пяти лет заключения или огромный штраф

Суд принял решение назначить следующие слушания по её делу на 12 февраля 2019 года.

Россиянке Марии Бутиной грозит в США до пяти лет лишения свободы или штраф в размере 250 тысяч долларов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что следующие слушания по её делу назначены почти через два месяца — на 12 февраля 2019 года. По данным Bloomberg, суд принял заявление россиянки о признании вины по одному из пунктов обвинения — участии в сговоре с целью нарушения закона США.

Напомним, ранее телеканал NBC сообщил о том, что Бутиной может грозить до полугода тюрьмы с последующей депортацией в Россию. Однако отец россиянки Валерий Бутин заявил, что его дочь не собирается признавать вину.

Как писал Лайф, ранее сообщалось, что Бутина находится в изоляции в течение 22 часов в сутки, что неблагоприятно сказывается на состоянии её здоровья.