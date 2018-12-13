В МВД предложили ускорить выдачу водительских прав

Сейчас процедура оформления и получения в многофункциональных центрах занимает не более 15 дней.

МВД РФ выступило с инициативой ускорить оформление и выдачу водительских прав за счёт работы полицейских непосредственно в многофункциональных центрах, где оказывается данная услуга. Об этом сообщили в самом ведомстве.

На портале проектов нормативно-правовых актов появился документ, где МВД предлагает предоставлять в МФЦ услуги по регистрации автомобилей по принципу "одного окна".

Сейчас в МФЦ только принимают и выдают документы на предоставление госуслуги по проведению экзаменов на право управления автомобилем и выдачи водительских удостоверений. Весь процесс занимает до 15 дней. Для сокращения срока предоставления услуги в проекте предлагается самим сотрудникам МВД работать в МФЦ и оформлять документы.

Ранее в ГИБДД предложили не раскрывать информацию о маршруте движения во время экзамена на получение водительских прав.