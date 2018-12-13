"Мы не на фронте, стыдно". Врач пожурил коллег за перевязку ран скотчем

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов прокомментировал скандальный случай в горбольнице Благовещенска, там пенсионерку после удаления желчного пузыря перевязали скотчем. Врач считает, что в качестве временной меры можно зафиксировать края раны и скотчем, но за отсутствие необходимых медикаментов в операционной нужно наказывать.

— Если под скотч положили салфетки, то ничего страшного, вот если под скотчем голая кожа, то это неправильно. Как временная мера, если есть угроза жизни больному и не было лейкопластыря, я не вижу никакого ужаса в этом, ну правда. Другое дело, что надо найти причину, отчего его там нет... Но врач, который был хирург, поступил правильно, лучше закрыть рану, чем оставить её открытой, — высказался эксперт.

Доктор медицинских наук также считает, что халатность руководства больницы достойна наказания.

— Вот главврачу, вот надо было всыпать, да. То есть он уже там праздновал Новый год, надо всыпать. А вот после главврача больницы отвечает главная медсестра, вот надо найти главную медсестру ещё и спросить, почему она не заказала лейкопластырь. Это смешно, правда... Мы не на фронте, чтобы палки привязывать скотчем и не в лесу, а то, что большая больница, ну чего, ну стыдно, — резюмировал Жемчугов.

Лайф уже рассказывал ранее, что губернатор Амурской области Василий Орлов принял решение уволить главврача скандальной больницы. Глава региона заявил, что медучреждение уже давно считается проблемным и ситуация со скотчем стала лишь поводом для кадровых решений.