ЕС принял решение на полгода продлить санкции против России

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ЕС принял решение на полгода продлить санкции против России

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Дональд Туск. Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Уже традиционно Брюссель связал это с отсутствием прогресса в исполнении минских соглашений.

На саммите Евросоюза принято решение ещё на полгода продлить санкции против России. Об этом сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

— Решение: ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России из-за нулевого прогресса в выполнении минских соглашений, — говорится в сообщении в микроблоге Туска в "Твиттере".

Напомним, санкции ЕС действуют в отношении России с 2014 года. Они продлеваются каждые полгода и периодически пополняются и уточняются. Поводом для них послужили вступление Крыма в состав России и государственный переворот на Украине, в результате которого объявили о независимости от Киева восточные регионы этой страны, образовав ДНР И ЛНР.

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