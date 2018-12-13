ЕС принял решение на полгода продлить санкции против России

Уже традиционно Брюссель связал это с отсутствием прогресса в исполнении минских соглашений.

На саммите Евросоюза принято решение ещё на полгода продлить санкции против России. Об этом сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Decision: EU unanimously prolongs economic sanctions against Russia given zero progress in implementation of Minsk agreements. — Donald Tusk (@eucopresident) December 13, 2018

— Решение: ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России из-за нулевого прогресса в выполнении минских соглашений, — говорится в сообщении в микроблоге Туска в "Твиттере".

Напомним, санкции ЕС действуют в отношении России с 2014 года. Они продлеваются каждые полгода и периодически пополняются и уточняются. Поводом для них послужили вступление Крыма в состав России и государственный переворот на Украине, в результате которого объявили о независимости от Киева восточные регионы этой страны, образовав ДНР И ЛНР.