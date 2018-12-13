Глава Минздрава заявила, что россияне питаются нерационально

Министр рассказала, что более 40% случаев заболевания раком связаны именно с ожирением.

Питание жителей России не сбалансировано. Люди предпочитают есть больше конфет и меньше овощей, что влечёт рост ожирения. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

— В 2017 году, по данным Росстата, потребление овощей составило 73% от рекомендуемых норм, а сахара и кондитерских изделий наоборот — 130% , — отметила Скворцова на заседании совета законодателей в Совфеде.

Также она уточнила, что абдоминальное ожирение, отложение жира на животе, есть у двух третей обследованных россиян, что отражает общемировую тенденцию последних лет. Причём с возрастом ожирение усиливается.

— В российской популяции в возрасте от 35 до 44 лет ожирением страдает 27% мужчин и 25% женщин, а в возрасте 55–64 лет — 36 и 52% соответственно, — объяснила Скворцова.

Министр отметила, что более 41% раковых заболеваний вызваны избыточным весом.

Напомним, Минздрав РФ назвал главные опасности для здоровья россиян.