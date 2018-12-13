Савченко пожаловалась на частичную потерю слуха и зрения после голодовки

По этой причине судья перенёс заседание по рассмотрению дела об обвинении её в подготовке терактов.

Народный депутат Украины Надежда Савченко, обвиняемая на родине в государственной измене, обратилась к суду с просьбой переноса заседания из-за ухудшения состояния её здоровья.

Сегодня Шевченковский районный суд Киева должен был рассмотреть ходатайство о продлении Савченко меры пресечения, однако вместо этого судья лишь зачитал её заявление о том, что она не сможет явиться по уважительной причине.

— Сегодня у меня первый день выхода из сухой голодовки которая длилась 7 дней. Физически я не могу принимать участие в заседании суда из-за головокружения и частичной потери зрения и слуха, — говорится в заявлении Савченко.

Судья принял во внимание слова политика и решил перенести заседание. Следующие слушания по её делу назначены на 17 декабря.

Ранее Лайф сообщал, о том, что 11 декабря Надежда Савченко пообещала прекратить свою сухую голодовку и сделала это 13 декабря. По словам политика, на такую отчаянную акцию ей пришлось пойти из-за "давления и шантажа" со стороны СБУ.