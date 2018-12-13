В Волгограде задержали женщину, сбившую троих подростков на зебре

В Волгограде на пешеходном переходе 48-летняя автоледи сбила сразу троих подростков, но вместо оказания первой помощи она решила скрыться с места происшествия. Чтобы её задержать, в городе был объявлен план "Перехват", сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлану Смольянинову.

Действия правоохранителей дали свой результат. Женщину задержали, ею оказалась местная жительница, инженер одного из предприятий Красноармейского района города. Её автомобиль имеет характерные следы ДТП.

Все пострадавшие в ДТП школьники отделались лёгкими ушибами.