Суд в Армении арестовал российского военного, подозреваемого в убийстве

Армянский суд арестовал военнослужащего российской военной базы. Его подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью и СМИ Высшего судебного совета республики Армана Хачатряна.

— Суд общей юрисдикции Ширакской области избрал арест в качестве меры пресечения для российского военнослужащего, — сказал Хачатрян.

Пока неизвестно, где военнослужащий будет содержаться под стражей.

Напомним, россиянина заподозрили в убийстве 57-летней женщины-дворника 2 декабря. Потерпевшая скончалась от полученных тяжких телесных повреждений на пути в медицинский центр в Гюмри.