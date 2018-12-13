Путин отметил вклад "Волонтёров Победы" в выполнение социально значимых задач

Президент РФ Владимир Путин отметил, что "Волонтёры Победы" помогают реализации социально значимых задач. Об этом говорится в приветствии, которое глава государства направил участникам итогового форума этого всероссийского общественного движения. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

— С удовлетворением отмечу, что этот поистине всенародный проект успешно развивается, объединяет своей высокой миссией новых участников — как в России, так и за её пределами. По зову души и сердца вы вносите весомый вклад в реализацию востребованных, социально значимых задач, — говорится в обращении президента.

Он отметил, что члены движения поддерживают ветеранов, ухаживают за мемориалами, стремятся воспитать в подрастающем поколении уважение к героическим страницам истории.

Итоговый образовательный слёт движения "Волонтёры Победы" проходит в Москве с 12 по 16 декабря 2018 года.