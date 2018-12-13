В Курской области в ДТП погибли четыре человека, в том числе ребёнок

В результате столкновения двух автомобилей в Курской области погибли четыре человека, в том числе 10-летний ребёнок, сообщает гражданский журналист Лайфа с места событий. Инцидент произошёл на 76-м км автодороги Дьяконово — Суджа, в районе села Гоголевка.

Столкнулись ВАЗ-2112 и автомобиль "Тойота Краун". По предварительным данным, иномарка зацепила трактор, ехавший в попутном направлении без габаритных огней, из-за чего выехала на встречку, где двигался ВАЗ.

В результате погибли 4 человека, находившиеся в ВАЗе, в том числе один ребёнок. Ещё 3 человека пострадали, ребёнок 2008 года рождения и женщина 1958 года рождения были госпитализированы. Водителю "тойоты" оказали помощь на месте.