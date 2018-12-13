Принц Чарльз вручил Кире Найтли орден Британской империи

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Принц Чарльз вручил Кире Найтли орден Британской империи

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Фото © Twitter/The Royal Family

В Букингемском дворце в Лондоне принц Уэльский Чарльз вручил актрисе Кире Найтли орден Британской империи за её достижения в театре и кинематографе, а также благотворительную деятельность. Об этом сообщается на странице королевской семьи в "Твиттере".

Пользователи обратили внимание на элегантный наряд актрисы — платье лимонного цвета и шляпку от Chanel. Вместе с ней на церемонии присутствовала её семья — отец Уилл Найтли, мать Шарман Макдоналд и супруг — рок-музыкант Джеймс Райтон.

Причём последний стал "автором" главного конфуза вечера, придя на мероприятие без галстука вопреки строгому регламенту, который соблюдают все гости церемонии.

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