Принц Чарльз вручил Кире Найтли орден Британской империи

В Букингемском дворце в Лондоне принц Уэльский Чарльз вручил актрисе Кире Найтли орден Британской империи за её достижения в театре и кинематографе, а также благотворительную деятельность. Об этом сообщается на странице королевской семьи в "Твиттере".

Congratulations to Keira Knightley, who this morning received a #OBE for services to Drama and Charity. pic.twitter.com/bZFPL4xFxm — The Royal Family (@RoyalFamily) December 13, 2018

Пользователи обратили внимание на элегантный наряд актрисы — платье лимонного цвета и шляпку от Chanel. Вместе с ней на церемонии присутствовала её семья — отец Уилл Найтли, мать Шарман Макдоналд и супруг — рок-музыкант Джеймс Райтон.

Причём последний стал "автором" главного конфуза вечера, придя на мероприятие без галстука вопреки строгому регламенту, который соблюдают все гости церемонии.