Гитарист Виктор Зинчук попал в аварию

Известный российский гитарист Виктор Зинчук попал в ДТП в Подмосковье. Музыкант госпитализирован с ушибами и сотрясением мозга. Об этом он сам сообщил на своей странице в "Инстаграме".

— Так выглядит человек после аварии. Ушибы разные, сотрясение мозга, буду приходить в форму. Первые концерты придётся перенести. Остальные — всё будет хорошо. Главное, жив, — сказал Зинчук.

При этом он призвал водителей "не подрезать друг друга" и соблюдать осторожность на заснеженных дорогах.

— И тогда не будете врезаться в столбы, как и наша машина, — добавил музыкант.