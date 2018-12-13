Гитарист Виктор Зинчук попал в аварию

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Гитарист Виктор Зинчук попал в аварию

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Фото: © Instagram/viktor_zinchuk

Известный российский гитарист Виктор Зинчук попал в ДТП в Подмосковье. Музыкант госпитализирован с ушибами и сотрясением мозга. Об этом он сам сообщил на своей странице в "Инстаграме".

— Так выглядит человек после аварии. Ушибы разные, сотрясение мозга, буду приходить в форму. Первые концерты придётся перенести. Остальные — всё будет хорошо. Главное, жив, — сказал Зинчук.

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#авария

Публикация от Виктор Зинчук (@viktor_zinchuk)

При этом он призвал водителей "не подрезать друг друга" и соблюдать осторожность на заснеженных дорогах.

— И тогда не будете врезаться в столбы, как и наша машина, — добавил музыкант.

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