Два человека погибли при взрыве на газонаполнительной станции в Венесуэле

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Два человека погибли при взрыве на газонаполнительной станции в Венесуэле

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Фото © Twitter/ El Nacional

Два человека погибли и семь пострадали во время взрыва на территории газонаполнительной станции в штате Миранда в Венесуэле. Об этом сообщает газета National.

На ранее опубликованных фотографиях видно, как столб густого чёрного дыма поднимается вверх на несколько десятков метров, а на дороге перед КПП стоят эвакуированные бензовозы.

По информации журналистов, объект принадлежит организации PDVSA — государственной компании, которая имеет монопольное право на добычу нефти в Венесуэле. Официальных комментариев пока не поступало.

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