Два человека погибли при взрыве на газонаполнительной станции в Венесуэле

Два человека погибли и семь пострадали во время взрыва на территории газонаполнительной станции в штате Миранда в Венесуэле. Об этом сообщает газета National.

Reportan explosión en planta de llenado de Pdvsa en Guatire https://t.co/QhJFzFlStB — El Nacional (@ElNacionalWeb) December 13, 2018

На ранее опубликованных фотографиях видно, как столб густого чёрного дыма поднимается вверх на несколько десятков метров, а на дороге перед КПП стоят эвакуированные бензовозы.

По информации журналистов, объект принадлежит организации PDVSA — государственной компании, которая имеет монопольное право на добычу нефти в Венесуэле. Официальных комментариев пока не поступало.