В WADA рассказали, с чем связано расследование против российских биатлонистов

Расследование в отношении российских биатлонистов в Австрии связано с делом Международного союза биатлонистов (IBU), которое началось в апреле нынешнего года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

— WADA подтверждает, что события, которые произошли в Хохфильцене, являются продолжением полицейского расследования, начатого в отношении IBU в апреле текущего года. Поскольку этот вопрос связан с допингом и является частью ведущегося расследования, агентство не будет давать других комментариев, — говорится в сообщении.

Прокуратура Австрии ведёт расследование в отношении некоторых представителей сборной России по биатлону, в том числе олимпийского чемпиона 2014 года Антона Шипулина, бронзового призёра ОИ-2014 Евгения Гараничева и бронзового призёра ЧМ-2017 Александра Логинова, а также врачей, массажистов и тренеров национальной команды.

Как писал ранее Лайф, накануне старта второго этапа Кубка мира по биатлону в австрийском городе Хохфильцен ряду российских спортсменов, среди которых олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин, бронзовый призёр ОИ-2014 Евгений Гараничев и бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года Александр Логинов, были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время прошлогоднего мирового первенства.