СМИ: Полиция ликвидировала стрелка из Страсбурга

Подозреваемый в стрельбе в Страсбурге Шериф Шекатт был ликвидирован полицией в ходе спецоперации. По данным France Info, мужчина скрывался на одном из складов города.
Strasbourg: un important dispositif policier déployé dans le quartier du Neudorf pic.twitter.com/NOrfslOpup— BFMTV (@BFMTV) 13 декабря 2018 г.
#URGENT : #CherifChekatt abattu après une opération de police, Rue Lazarey. #Strasbourg pic.twitter.com/BnDA1VKvyd— Remy Buisine (@RemyBuisine) 13 декабря 2018 г.
Ранее СМИ сообщили о выстрелах в одном из районов города и полицейском вертолёте. По данным BFMTV, в городе проходила новая операция силовиков.
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