СМИ: Полиция ликвидировала стрелка из Страсбурга

Подозреваемый в стрельбе в Страсбурге Шериф Шекатт был ликвидирован полицией в ходе спецоперации. По данным France Info, мужчина скрывался на одном из складов города.

Strasbourg: un important dispositif policier déployé dans le quartier du Neudorf pic.twitter.com/NOrfslOpup — BFMTV (@BFMTV) 13 декабря 2018 г.

Ранее СМИ сообщили о выстрелах в одном из районов города и полицейском вертолёте. По данным BFMTV, в городе проходила новая операция силовиков.