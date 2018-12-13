СМИ: Полиция ликвидировала стрелка из Страсбурга

Читайте также

СМИ: Полиция ликвидировала стрелка из Страсбурга

5

Фото: © twitter/AJ+

Подозреваемый в стрельбе в Страсбурге Шериф Шекатт был ликвидирован полицией в ходе спецоперации. По данным France Info, мужчина скрывался на одном из складов города.

Ранее СМИ сообщили о выстрелах в одном из районов города и полицейском вертолёте. По данным BFMTV, в городе проходила новая операция силовиков.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×