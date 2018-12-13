Теперь официально. ЕС не будет вводить санкции из-за керченского инцидента

Страны ЕС готовы "принять меры" для усиления поддержки Украины в связи с последними событиями, однако, в итоговом коммюнике нет ни слова о новых санкциях против РФ.

В итоговом заявлении глав государств и правительств ЕС по итогам саммита Евросоюза нет призыва к принятию новых санкций в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе. При этом лидеры Евросоюза выразили готовность "принять меры" для усиление поддержки Украины в связи с последними событиями.

— Евросовет выражает крайнюю озабоченность в связи с эскалацией напряженности в Керченском проливе и Азовском море и нарушениями Россией международного права. Он вновь подтверждает свою приверженность международному праву, суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины, политике непризнания ЕС незаконной аннексии Крыма, — говорится в заявлении.

При этом в документе высказывается позиция, что "нет никакого оправдания" применению оружия со стороны России. Кроме того, страны ЕС готовы оказать поддержку "пострадавшим" районам Украины. Предполагается, что здесь речь идёт о перераспределении уже согласованной помощи восточным областям страны в пользу портовых городов.

Напомним, в конце ноября три судна ВМС Украины нарушили границу РФ и двинулись к Керченском проливу. Вскоре корабли вместе с военнослужащими задержали. На борту судов находилось 24 человека из них двое — сотрудники СБУ Украины. Моряки были арестованы до 25 января 2019 года.

Как писал ранее Лайф, большинство стран ЕС считают нецелесообразным вводить новые санкции из-за инцидента в Керченском проливе, при этом действующие с 2014 года ограничительные меры были продлены на полгода, а Евросовет потребовал от России освобождения украинских моряков.