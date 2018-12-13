ФБР: Во многие города США поступили сообщения с угрозами

В ФБР заявили, что во многих городах США по электронной почте получили сообщения об угрозах взрывов, ФБР известно об этих случаях.

— Мы остаёмся в контакте с нашими партнёрами в правоохранительных органах для предоставления помощи. Как всегда, мы призываем общественность оставаться бдительной и незамедлительно сообщать о подозрительных мероприятиях, которые могут представлять угрозу общественной безопасности, — сказано в заявлении вашингтонского офиса ФБР.

Ранее о подобных сообщениях заявила полиция Нью-Йорка. По электронной почте поступило сразу несколько угроз, они касались различных объектов в городе. При этом правоохранители склонны считать, что эти сообщения ложные.