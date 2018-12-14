Грустят — не хрустят. В "Росконтроле" забраковали все солёные огурцы

Товары оценили по более чем 40 параметрам качества, среди которых наличие консервантов, пестицидов, токсичных элементов. Также проверили пищевую ценность, маркировку и даже качество хруста.

Специалисты "Росконтроля" проверили качество солёных огурцов пяти марок из российских магазинов. При этом покупать эксперты не советуют ни один из этих товаров.

На экспертизу отправили огурцы "Белоручка", "ФЭГ", "Агропрод/Квашенка", "Каждый день" и "Красная цена". Только первые два товара были произведены по ГОСТу, остальные — по ТУ (технические условия).

Одним из самых важных показателей качества солёных огурцов является как раз содержание соли. Два первых участника вписались в "норму", а вот в огурцах марок "Каждый день" и "Красная цена" соли оказалось больше: 4,7 и 3,8% соответственно.

Ещё одним важным для покупателя параметром является количество непосредственно съедобных огурцов относительно общей массы банки. По стандарту этот показатель должен быть не менее 50%. При этом продукты марок "Белоручка" и "ФЭГ", для которых это требование является обязательным, ведь они произведены по ГОСТу, его не выполняют. В первой банке огурцов было 45%, во второй — 43%.

Для компаний, выпускающих продукцию по ТУ, количество огурцов в продукте никак не регламентируется, поэтому эксперты оценивали "щедрость" производителя. Всех победил "Каждый день" — 54% огурцов в банке.

Отдельно специалисты отмечают, что во всех образцах, кроме "Агропрод/Квашенка", зафиксировано неестественно высокое содержание меди. В продукции "Каждый день" также нашли высокое содержание нитратов. А вот посторонних и минеральных примесей и пестицидов не нашли ни у одного образца.

В последнем испытании эксперты оценивали силу, глубину и качество хруста. И как оказалось, почти все огурцы, кроме "ФЭГ", были так или иначе повреждены. "Каждый день" специалисты охарактеризовали как мятые и сморщенные, "Белоручка" и "Красная цена" — слабо хрустят, а "Агропрод/Квашенка" не хрустят совсем.

В результате экспертизы специалисты не рекомендуют покупать ни один из образцов, а "ФЭГ", "Агропрод/Квашенка" и "Каждый день" и вовсе занесли в чёрный список "Росконтроля".