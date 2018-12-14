Угроза национальной безопасности. Российскому историку запретили въезд в Латвию

При этом историк не собирался ехать в Латвию. В рижском аэропорту у него была пересадка.

Руководитель Международного совета Ассоциации исследователей российского общества (АИРО-XXI) Геннадий Бордюгов объявлен персоной нон грата в Латвии.

— Геннадий Бордюгов был остановлен латвийскими пограничниками, заявившими, что историк включён в чёрные списки решением министра внутренних дел как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности страны, — написал на своей странице в "Фейсбуке" экс-третий секретарь Посольства России в Латвии Владимир Симиндей.

Симиндей отметил, что Бордюгов не собирался в Латвию. В аэропорту Риги он оказался транзитом и намеревался полететь в другую страну Шенгенской зоны. Кроме того, в сентябре нынешнего года он был объявлен персоной нон грата в Грузии.