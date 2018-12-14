Глава МВД Франции раскрыл подробности операции против стрелка в Страсбурге

В город после ликвидации подозреваемого в нападении отправляется прокурор Парижа Реми Хейц.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер подтвердил ликвидацию мужчины, устроившего стрельбу в Страсбурге 11 декабря. Кастанер раскрыл подробности спецоперации и заявил, что гордится правоохранителями.

— В девять часов вечера команда специализированной полевой бригады, состоящая из трёх сотрудников национальной полиции, заметила человека, идущего по шоссе общего пользования. Они окликнули его, он повернулся лицом к полицейским и начал стрелять. Правоохранители ликвидировали нападавшего. Я горжусь, — заявил Кристоф Кастанер.

При этом ранее телеканал BFMTV сообщал, что стрелка помог найти посетитель бара, который расположен рядом со складом, где тот укрывался. Он якобы услышал подозрительный стук и вызвал полицию.

Напомним, ранее стало известно, что подозреваемый в стрельбе в Страсбурге Шериф Шекатт ликвидирован полицией в ходе спецоперации.