Умер режиссёр программы "Время"

На 63-м году жизни скончался режиссёр программы "Время" на Первом канале Владимир Пролетов. Об этом в эфире вечернего выпуска новостей рассказал Кирилл Клейменов.

— Программа "Время" — единственная запись в его трудовой книжке. Почти три десятка лет — и совсем немного кадров, на которых запечатлён Владимир. Кадры, снятые другими, он собирал в репортажи. Монтировал сам, руководил, передавал опыт, — рассказал о Пролетове Клейменов.

Причина смерти не сообщается.