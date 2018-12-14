Возле столицы Косова нашли автомобиль с 15 кг взрывчатки

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Возле столицы Косова нашли автомобиль с 15 кг взрывчатки

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Фото: © Flickr/Kosovo Future Maker

Неподалёку от столицы Косова Приштины полицейские обнаружили автомобиль с 15 килограммами взрывчатки внутри. Об этом сообщает портал Express online.

Автомобиль нашли рядом с селом Мазгит в 10 километрах от Приштины. При этом пресс-секретарь полиции Косова Фльора Ахмети в эфире местного телевидения сообщила только о "подозрительной машине".

— Наряды полиции находятся на месте и проводят необходимые мероприятия, — говорит она.

В Косове на 14 декабря запланировано голосование о создании полноценной армии.

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