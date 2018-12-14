СМИ: Страсбургский стрелок был боевиком ИГИЛ

Читайте также

СМИ: Страсбургский стрелок был боевиком ИГИЛ

2

Улицы Страсбурга во время нападения 11 декабря. Фото: © Twitter/iMongui Kowalski

Шериф Шекатт, устроивший стрельбу в Страсбурге и ликвидированный полицией, был боевиком ИГИЛ*. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на связанное с террористами агентство Amaq. При этом, по данным Reuters, ИГИЛ также взяло ответственность за нападение во французском городе.

Напомним, ранее стало известно, что Шекатт ликвидирован полицией в ходе спецоперации. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер подтвердил ликвидацию стрелка, раскрыл подробности спецоперации и заявил, что гордится правоохранителями.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×