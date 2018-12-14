Пузырьки в цене. В 2019 году игристое вино может подорожать почти на четверть

Авторы инициативы заявляют, что такая стоимость будет оптимальной с точки зрения ситуации на рынке.

Ассоциация производителей игристых вин направила в Минфин свои расчёты, согласно которым следует увеличить минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское до 202 рублей за 0,75 литра. Об этом сообщает газета "Известия".

В Министерстве финансов, в свою очередь, отметили, что указанный документ действительно к ним поступал и сейчас прорабатывается совместно с другими ведомствами, заинтересованными в этом вопросе, однако каких-то конкретных решений пока не принято.

Последний раз правительство утверждало минимальную цену на игристое в 2016 году. Тогда её определили на уровне 164 рубля за бутылку. С тех пор она не менялась, несмотря на то, что для водки МРЦ уже корректировалась в 2017 году. А в ближайшем будущем то же самое произойдёт с коньяком.