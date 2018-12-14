WSJ: Прокуроры взялись за инаугурацию Трампа

Читайте также

WSJ: Прокуроры взялись за инаугурацию Трампа

257

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья во время парада в честь инаугурации в Вашингтоне. Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев

В США федеральные прокуроры ведут расследование в отношении расходов Дональда Трампа на инаугурацию в январе 2017 года, сообщает Wall Street Journal.

Отмечается, что инаугурационный комитет мог растратить впустую часть средств. В рамках расследования будет проверено, давали ли некоторые из жертвователей деньги на инаугурацию в обмен на политические уступки, влияние на позиции в администрации президента или доступ к администрации.

Инаугурация состоялась 20 января 2017 года. В апреле того же года издание The Hill сообщало, что на торжества по случаю вступления Трампа в должность президента США были собраны рекордные 106,7 миллиона долларов.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×