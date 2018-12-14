За год ВКС обнаружили у границ РФ около миллиона иностранных воздушных объектов

Ежесуточно дежурные боевые расчёты обнаруживают и сопровождают более пяти тысяч воздушных объектов.

Дежурные боевые расчёты радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ в 2018 году обнаружили у границ России около миллиона иностранных воздушных объектов. Об этом заявил начальник радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майор Андрей Кобан.

— В 2018 году дежурными боевыми расчётами радиотехнических войск обнаружено и обеспечено сопровождение более 980 тысяч воздушных объектов. Из них около трёх тысяч боевых иностранных самолётов, в том числе более 1000 самолётов-разведчиков, — рассказал он в интервью газете "Красная звезда".

Кобан добавил, что каждые сутки боевые расчёты обнаруживают и сопровождают более пяти тысяч различных объектов, при этом около половины из них — иностранные самолёты. За 2018 год дежурные силы ВКС приводились в боевую готовность № 1 более четырёх тысяч раз.