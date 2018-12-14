В главном аэропорту Нидерландов задержали человека с ножом

Угрожавший ножом мужчина задержан в аэропорту Схипхол, расположенном в 20 минутах езды от Амстердама. Об этом сообщают правоохранительные органы Нидерландов. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным местных СМИ, мужчина кричал, что в его сумке что-то есть. Она была проверена, ничего подозрительного в ней не обнаружили. Из-за инцидента прерывалось движение поездов. В настоящий момент они ходят в обычном режиме.