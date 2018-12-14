СМИ: Трамп рассматривает зятя на должность главы аппарата Белого дома

За свой президентский срок Трамп ищет уже третьего главу аппарата. Джон Келли, занимающий этот пост сейчас, уйдёт в отставку в конце 2018 года.

Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант назначения своего зятя и старшего советника Джареда Кушнера на должность главы аппарата Белого дома. Об этом сообщает Huffington Post со ссылкой на высокопоставленного члена Республиканской партии США, близкого к администрации президента.

По словам источника, Кушнер встречался с Трампом в среду, 12 декабря, для обсуждения возможности назначения. Другой источник отметил, что Кушнер активно продвигает свою кандидатуру. Зять Трампа считает, что способен работать с демократами, а также ссылается на свой опыт работы над законодательной реформой в сфере уголовного правосудия.

В Белом доме не ответили на запросы издания о комментарии по поводу перспектив Кушнера.

При этом сам Трамп сообщил, что сформировал свой "шорт-лист" кандидатов на эту должность, в нём пять человек.

— Мы сейчас интервьюируем людей на пост главы аппарата, — заявил президент, описывая кандидатов как "действительно хороших" и "потрясающих людей", которые в основном хорошо известны общественности.

По данным источников агентства Reuters, на пост претендуют также бывший помощник Трампа Дэвид Босси, экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.