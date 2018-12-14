"Обычно я нанимаю хороших людей". Трамп назвал ошибкой работу с Коэном

Президент США Дональд Трамп заявил, что сожалеет о своём решении более чем десятилетней давности, когда он впервые взял на работу адвоката Майкла Коэна, которого приговорили к трём годам тюрьмы. Об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу Fox News.

— Оглядываясь назад — я допустил ошибку, потому что всё, что он сделал, не было связано со мной, за исключением двух обвинений в финансировании кампании, которые не являются преступными и их не должно было быть, — сказал американский лидер.

По мнению Трампа, его бывший адвокат вступил в сделку с прокурорской службой и намеренно клевещет и пытается подпортить репутацию президента, рассчитывая получить за это смягчение наказания.

Американский лидер также добавил, что никогда не просил Коэна нарушать закон. И что ответственность за все решения лежит исключительно на самом адвокате.

Ранее Лайф сообщал, что Федеральный суд в Нью-Йорке приговорил бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна к трём годам тюрьмы.