"Обычно я нанимаю хороших людей". Трамп назвал ошибкой работу с Коэном

Президент США Дональд Трамп заявил, что сожалеет о своём решении более чем десятилетней давности, когда он впервые взял на работу адвоката Майкла Коэна, которого приговорили к трём годам тюрьмы. Об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу Fox News.
— Оглядываясь назад — я допустил ошибку, потому что всё, что он сделал, не было связано со мной, за исключением двух обвинений в финансировании кампании, которые не являются преступными и их не должно было быть, — сказал американский лидер.
По мнению Трампа, его бывший адвокат вступил в сделку с прокурорской службой и намеренно клевещет и пытается подпортить репутацию президента, рассчитывая получить за это смягчение наказания.
Американский лидер также добавил, что никогда не просил Коэна нарушать закон. И что ответственность за все решения лежит исключительно на самом адвокате.
Ранее Лайф сообщал, что Федеральный суд в Нью-Йорке приговорил бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна к трём годам тюрьмы.
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