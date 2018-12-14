Восьмой задержанный украинский моряк отказался давать показания

Украинский моряк Вячеслав Зинченко, задержанный в результате инцидента в Керченском проливе в конце ноября, заявил, что отказывается от дачи показаний и считает себя военнопленным. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

— Сегодня адвокат нашей команды Эмине Авамилева посетила военнопленного украинского моряка Вячеслава Зинченко. Как и остальные допрошенные моряки, Вячеслав Зинченко заявил, что является военнопленным и не будет давать иных показаний, — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, сообщается, что юристам удалось посетить ещё семерых из 24 арестованных украинских моряков: все они считают себя военнопленными и отказываются от дачи показаний.

Как писал ранее Лайф, командир задержанного в Керченском проливе катера "Бердянск", а также сотрудник СБУ, находившийся на борту одного из судов, отказались от дачи показаний.