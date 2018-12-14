В ЕС заявили о невозможности возобновления переговоров по соглашению о Brexit

Евросоюз хочет сохранить уже оговорённое с Лондоном соглашение по Brexit, возобновление переговоров по условиям сделки невозможно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на итоговое заявление саммита ЕС.

— ЕС остаётся приверженным соглашению и намерен осуществить его ратификацию. Возобновление переговоров не обсуждается, — говорится в тексте документа.

Об этом же заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

— Мы хотим... подготовиться в том числе к тому, чтобы работать над сценарием при Brexit без сделки, однако наше желание — сохранить соглашение, — сказала она.